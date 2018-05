ECCOCI ALLA PENULTIMA SFIDA A MISTERPALMIERI DELLA STAGIONE. MICA VORRETE DELUDERMI PROPRIO ADESSO? DAI NON SCHERZIAMO CHE LE PARTITE PER FARE BINGO CI SONO!

Per esempio, Benevento-Genoa è il saluto della Strega ai suoi tifosi appassionatissimi (non ricordo una retrocessione più "festeggiata" dai propri supporters!). I gol non dovrebbero proprio farsi attendere. La stessa cosa in Serie B, il campo dove scende la schiacciasassi Empoli è quello di Brescia.

Il PSG è reduce dai festeggiamenti della Coppa alzata in simultanea da Thiago con il capitano del Les Herbiers al St.Denis; qui conta molto di più per il Rennes, che è una bella squadra.

Nella Liga si fa sul serio. Per esempio il Getafe, ancora in lotta e contro l'Atletico Madrid che pensa alla finale di Europa League; per esempio Betis e Siviglia, che danno vita a un mai così intenso e tirato derby per l'Europa League; per esempio Real Madrid-Celta, partita che mai nella storia è stata povera di reti (nove precedenti che fanno a gara a chi segna di più).

I CONSIGLI DEL SABATO

Benevento-Genoa over 2.5 (quota 1.60)

Brescia-Empoli gol (1.48)

PSG-Rennes gol (1.60)

Getafe-Atl.Madrid 1X (1.38)

Betis-Siviglia 1X (1.52)

Real Madrid-Celta gol (1.48)

La sestina vale 11.7 volte la posta escluso il bonus

@calcioepepe