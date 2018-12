Si riprende la musica con la SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica. Appuntatevi quelle che vi piacciono ma soprattutto quelli che ritenete più bravi. Oltre chiaramente alle vostre giocate, quelle che vi spediranno il prima pagina lunedi'.



È la sera di Roma-Inter ma si fa per dire, la Roma è sgretolata nell'organico mentre l'Inter ha fatto un signor secondo tempo a Wembley e non avrebbe meritato di perderla. Difficile pensare a un'altra sconfitta contro una squadra cosi' in difficoltà come i giallorossi. Non so se EDF si giochi il posto ma tira comunque un'ariaccia.



Il Sassuolo arriva dalla sconfitta col Parma e l'Udinese dalla vittoria con la Roma; qui però può girarsi tutto. E la quota intorno alla pari mi sembra più che signorile.



Nel resto del palinsesto possibile vedere piovere i gol. Frosinone-Cagliari, Torino-Genoa e Chievo-Lazio mi danno quell'impressione. In più, se cercate una quota davvero succulenta la trovo in Torino-Genoa gol, nel derby di Marassi c'è voluto un Audero con le orecchie da vulcaniano, Piatek e il compagno di rete Kouamè sembrano tornati da corsa.



Con la cinquina comunque si viaggia verso il 30 contro 1, non so se mi spiego.





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Roma-Inter X2/gol (2,20)



Frosinone-Cagliari gol (1,77)



Sassuolo-Udinese 1 (1,95)



Torino-Genoa gol (1,83)



Chievo-Lazio gol (1,92)





La cinquina vale 26,6 volte la posta escluso il bonus