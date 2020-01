Premier League, invito a cena con capolista. Ed è una sfida con i baffi, contro un allenatore che si sta mettendo in gran luce. Nuno Espirito Santo sa far giocare bene i suoi e sa come mettere fuori strada gli avversari, conosce tutti i segreti. Sì, anche quelli per provare a fronteggiare una squadra che sembra entrare nei campi con la bacchetta magica incorporata. Dopo la vittoria del City a Sheffield sono tredici i punti di vantaggio di KloppityKlopp e ormai ci si interroga solo sul giorno in cui questo titolo diventerà matematico. La concorrenza? Sbriciolata. Anche dai clean sheet di Alisson, portiere che merita già il Pallone d'Oro e prima o poi se lo porterà a casa.



Ma dicevamo dei rivali, gli Wolves. Una banda che sa farti dare di matto se guardiamo per esempio allo scontro diretto di un anno fa. Certo, era un Liverpool fortissimo ma non quello attuale. Eppure Nuno Espirito Santo mandò per stracci Klopp: Jimenez e Neves fecero danni incalcolabili tra cui due gol e non servì quello di Origi.



Insomma, se esiste un manipolo di coraggiosi che possa rallentare la corsa del Liverpool è questo arancio-nero: il Wolverhampton. Un punto servirebbe anche a scavalcare il Manchester United nella corsa al posto per l'Europa League. Non uscite, guardatelo il match perchè ne vale la pena, tutte e due impostano il calcio che vorreste veder giocare alla vostra squadra.



Non è l'unico pareggio della giornata che affascina, se ne riesce a trovare uno nella Copa del Rey spagnola: quello tra Vallecano e Betis. Gruppi in forma, quattro vittorie e tre X per i madrileni (ogni competizione), sei successi e due X inframezzati dalla sconfitta interna con l'Atletico Madrid per i biancoverdi. Il Vallecano ne pareggia tantissime in Liga2, ben undici finora su ventitre: vincendo però la gara da recuperare sarebbe a un punto dalla zona-playoff. Il Betis pareggia meno, sei su venti ma sa bene che questo sedicesimo di finale ha del veleno nella coda.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Wolverhampton-Liverpool X (quota 3,90)



Vallecano-Betis X (3,5)



L'ambo vale 13,6 volte la posta