Ho deciso per un inizio col botto.. Mai mai mai mai. E credetemi, le ho lette e rilette una ventina di volte per toglierne qualcuna ma mi piacciono tutte. Meglio così, chi decidesse di seguirmi si potrebbe togliere lo sfizio con il classico cippino.Si va. Con, partita dalle dodicimila letture -- ma sono andato deciso su. Proprio oggi che non avrà accanto Lautaro, che si sentirà il re delle praterie. Vedo chiaro Edin che festeggia un suo gol, se lo meriterebbe ed ha già fatto vedere di essere in palla.Un altro che è molto ben giocato come marcatore oggi è, in. Sembrava fosse evaporato e invece nelle ultime si è mosso come un ragazzo, come quell'Ilicic che prendeva e distruggeva. E i granata ne ricordano qualcosa... Non c'è Zapata? Toccherà a lui risolvere problemi contro il nuovo Toro di Juric, per la verità apparso pochissima cosa prima che arrivino rinforzi.La giornata dirimpingua la giocata facendola ingrossare e ingrassare a dismisura.è in campo da giorni, dopo la sconfitta - brutta, orrenda - con il Tottenham di Sonche gli scenderà di fronte., perchè la guerra è guerra. Si va con. Non mi mette paura. Casomai dovrebbe metterla al Norwich.e già questo dovrebbe farci capire. I primi debbono superare lo schock della scoppola presa da Pogba all'esordio, i secondi hanno vinto e convinto ma in casa. El Loco Bielsa sta preparando questo match da ore in qualsiasi modo vi venga in mente. Un 5-1, sia pure dallo United, non gli passa sulla testa cosi' senza un perchè.Chiusura perchè la quota è più alta di quello che mi aspettavo.. Hanno perso entrambe alla prima ma lo spirito di rivalsa spinge sempre i più forti, in questo caso i "Villani". Che potrebbero anche vincerla facile.