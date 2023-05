Da una parte Costacurta-Nesta-Maldini, a centrocampo Gattuso-Seedorf, trequartista Rui Costa, attaccanti Filippo Inzaghi-Shevchenko. Dall'altra Materazzi-Cannavaro-Javier Zanetti-Recoba-Crespo. Allenatori Ancelotti e Cuper.Vi sembrano scarse? Meno forti di quelle attuali? Eppure una cosa ve la dico: mai vista prima o dopo una partita importante come quella risultare la fotografia dellaOltretutto in quella Champions League i gol segnati in trasferta valevano doppio (e infatti il Milan si qualificò per la finale con la Juventus grazie all'1-1 del ritorno in casa dei cugini). Qui sarà diverso in partenza perchéClamoroso? Direi di no. Considerando che ai rossoneri mancherà (in conferenza stampa, quello che è anche il motore d'avvio per il compagno d'attacco Giroud; come potrebbe finire un derby in apparenza lungo sei giorni ma in realtà molto di più?Italiane coraggio: comincia la strada per Istanbul.P.S. In campionato gli ultimi 0-0 sono stati Milan-Empoli il 7 aprile e Sampdoria-Inter il 13 febbraio (dopo c'è stato lo 0-0 a Oporto in Champions League).