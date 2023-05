Incredibile a ripensarci adesso. Ero presente a Montecarlo nell'unica finale europea persa da Mourinho, la Supercoppa vinta dal Milan contro il Porto, portai fortuna a Sheva che segnò il gol decisivo, era il 2003. Il portoghese ne ha giocate altre cinque vincendole tutte. E il Siviglia? Ha vinto sei finali tra Coppa Uefa e Europa League. E' una partita tra highlander questa finale di Budapest tra Roma e Siviglia?Sembrerebbe a rileggere quello che ho appena scritto. Ma non è tutto oro quel che luccica. Ad esempio il tecnico che ha sostituito Sampaoli sulla panchina degli andalusi, a marzo. E' il basco José Luis Mendilibar, subentrato a marzo quando la squadra era quattordicesima, ora - prima dell'ultima giornata - è undicesima a pari punti con Girona e Rayo Vallecano.Se un giorno avessero detto a Mourinho: "Dovrai lottare per un titolo importante con Mendilibar" si sarebbe fregato le mani. Perché la differenza è immensa. Anche se è probabile che i due se la giochino come si sono abituati a fare, lasciando il possesso palla all'avversario. Per questo motivo è improbabile che tutto ciò partorisca una finale con più di due reti.Una stranissima curiosità lega le cinque finali vinte dal portoghese della Roma alle ultime tre disputate dal Siviglia. Mou è sempre andato in vantaggio per uno a zero, gli spagnoli hanno recuperato - alzando il trofeo - dallo zero a uno.Forse c'è da guardarla e stop, io arrivo al massimo a consigliarmi lo zero a zero.(quota 6,50).: Siviglia (5), Real Madrid (4), Barcellona (4), Atletico Madrid (2), Valencia (1) e Villarreal (1). Mourinho, con la tua Roma puoi entrare nella storia del calcio da questa porta, sarebbe sensazionale!