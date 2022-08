C'è poco di semplice, oggi. Duemila partite tra Europa League e Conference League, in questa la più interessante per noi è senza dubbio l'andata di Cukaricki-Twente, chi passerà troverà la nostra Fiorentina (che non ha pescato nulla di strafacile, anzi: gli olandesi, che alla fine ce la faranno, sono più che discreti).



Quella la seguiremo con grande attenzione, altre tre invece le giochiamo. Tutte alla stessa maniera, ovvero vittoria primo tempo/finale, con tre quote che, potrò sbagliarmi, ma valgono sul serio la candela.



A cominciare da Slavia Praga-Panathinaikos. Mi tocca dare per sconfitti i miei amati greci (ero a Londra quando persero la finale di Coppa dei Campioni una vita fa) che non sembrano più minimamente quelli che erano. La quota di 2,63 pare una bomba inesplosa.



Sempre in Conference League stesso giochino con il Konyaspor, che vince primo tempo e finale. I turchi sembrano molto ma molto più "panciuti" degli svizzeri di seconda categoria, che dovrebbero fare i salti mortali. A 2,28 acciuffare e scappare, come un sol uomo.



Sempre turchi nella terza ma in casa. Qui si gioca per l'Europa League. Mi dispiace per lo Slovacko ma sembra esserci della bella differenza. E a 1,95 non possiamo dormire no?





Slavia Praga-Panathinaikos primo tempo/finale 1/1 (quota 2,63)



Vaduz-Konyaspor primo tempo/finale 2/2 (2,28)



Fenerbahce-FC Slovacko primo tempo/finale 1/1 (1,95)





Terno da 11,6 volte la posta