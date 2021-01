Questo è certamente il primo terno dei miei lunedì a questa quota.. Oltretutto perchè non c'è uno straccio di partita nostra. Di mezzo. Bensì Spagna-Portogallo-Francia. Supercippinone e via.si segnala per una curiosità che non va trascurata. I baschi hanno una caratteristica: una soltanto delle loro ultime dieci partite ufficiali è terminata senza gol nel primo tempo. E per senza gol intendo da ambo le parti. Quindi almeno uno se ne fa. Qui faccio l'ottimistone, anche se la quota dice subito l'elevato rischio. Comunque, dato che oltre che perdere non si va, accendo l'over 1,5 primo tempo.Primeira Liga portoghese. Con una partita che potrebbe anche essere intitolata: "Muovere la classifica". Tra. Le due comari sono decima ed undicesima, ce ne hanno ben sette sotto di loro (una, Farense, con un match da recuperare) e se non vogliono pruriti alla fine del turno debbono evitare la sconfitta. Considerando poi che i padroni di casa hanno già messo insieme sei pareggi su quattordici gare.. E una squadra che spesso tiro dentro: il. Terza in classifica ma con una partita in meno, è una squadra volante in quanto a gol, ne segna praticamente un paio a partita di media, soltanto l'Auxerre ha fatto meglio (da quel punto di vista). Ilnon è una banda di sciamannati in difesa. Ma i due gol del Tolosa sono diventati un must di questa rubrica.PS. "Si può fare", urlava Gene Wilder davanti a Marty Feldman con la gobba ("Gobba? Quale gobba?"). Due colossi. Buon segno.Il terno vale 29,4 volte la posta