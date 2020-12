Prima dei botti di Serie A qualche deflagrazione. Qua e là. Persino da noi. Ma soltanto in. Entro nel dettaglio.Gli ospiti sono quelli andati sulle prime pagine battendo uno sfilacciato Barcellona che quel giorno aveva altro a cui pensare, evidentemente. In questa sfida ci aiutano dei numeri grossi così. Infatti diciassette delle ultime diciannove di Liga del Celta giocate di lunedì sono finite con l'opzione gol. Ovvero, se il Celta gioca di lunedì esce gol anche se l'avversario è il Bar Boccatonda. Tenetelo a mente e segnatelo nel vostro libriccino (con due c mi raccomando).Sempre in Spagna ma inc'è il classico match che potrebbe avere le nenie incorporateviaggiano in quota di galleggiamento alla stessa posizione, hanno ventisette punti una ottava e l'altra settima, a ridosso della quota playoff. Vuoi mica andare a rovinarti il Natale con uno sgorbio in classifica? Mi pare la classica X martellata nella pietra.Svario in Turchia dove c'è ilche ne ha giocata una dopo l'altra, nel periodo, uscendo a venti minuti dalla fine, con la sconfitta di Tel Aviv, da una onorevolissima Europa League. Arriva lr, tre punti avanti in classifica dicon problemi di organico ma in eccellente condizione. Per me la doppia esterna si fa valutare positivamente.Ecco il calcio italiano, c'èI calabresi arrivano dalla sventola col Chievo, cinque dita sulla faccia di un 3-0 che brucia ancora. Ma i lagunari sono squadra ben costruita, nonostante lo 0-2 in casa dal Monza. Forse a loro brucia ancora di più. E comunque non hanno certo in conto un'altra sconfitta, così ravvicinata. Doppia esterna, zumpappa'.Celta Vigo-Cadice gol (quota 2,12)Girona-Vallecano X (2,95)Sivasspor-Antalyaspor X2 (1,83)Reggina-Venezia X2 (1,45)