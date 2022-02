E' una serata tutta particolare per quei tifosi che lo hanno stretto nell'abbraccio della Serie A mantenuta e poi lo hanno visto partire per Firenze, dopo non pochi sussulti. Staserasarà un incontro tra chi stava per andarsene e chi se ne è andato, ovveroe Italiano. Tra uno Spezia che ha cominciato a regalare soddisfazioni e punti al suo tecnico e una Viola che ha dovuto dire addio al suo grande bomber Vlahovic e cambiare la password. La prima è stata una botta in testa, lo 0-3 in casa dalla Lazio; poi però è arrivata la semifinale di Coppa Italia strappata alla Dea nel suo tempio e all'ultimo secondo. Difficile capirne qualcosa in sede di pronostico. Ma anche se non è quota da spellarsi i polpastrelli, il gol dovrebbe essere vicino. I liguri ne hanno messo a segno nove nelle ultime sei gare, anche se i due più recenti sono i rigori di Salerno. E i tre Viola segnati al Gewiss Stadium in Coppa Italia significheranno pur qualcosa.La prima ha lasciato il primo posto del girone al Modena solo ora (ma le due sono isolate al comando), la seconda arriva da sei successi e tre pareggi. Come dire che nelle ultime si sono equivalse. E nonostante gli emiliani siano i migliori in casa, gli ospiti sono reduci da tre blitz e un pareggio in trasferta e quindi sanno come farsi valere. La X a 3,50 mi sembra un tantinello troppo alta, proprio quello che andavamo cercando...Spezia-Fiorentina gol (quota 1,63)Reggiana-Pescara X (3,50)