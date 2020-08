. Tocca a loro dare tutto ciò che è rimasto nella finale di ritorno di un playoff che ha riservato tante sorprese. Basti pensare a come è arrivata qui la squadra allenata da, che non ha azzeccato le partite in casa ma poi è andata a riprendersi tutto in trasferta, contro Cittadella e Pordenone.. Perché bisognerebbe ripetere il successo con due gol di scarto ottenuto con il Pordenone. E perché la vittoria per 1-0 dei liguri al Benito Stirpe è stata meritata.I ragazzi di(che comunque un posto in Serie A lo ha già trovato, sulla panchina del Genoa) hanno fatto vedere più gamba dei rivali, che invece pochissime volte sono andati vicini al pareggio. Anzi, lo 0-2 è stato ad un passo.Il Frosinone dovrà inventarsi di tutto, il contropiede dello Spezia sa aprire varchi importanti e dolorosi.. Anche se la grande esperienza del Frosinone non può far escludere l'ennesimo blitz, quello decisivo.In Spagna è arrivata l'ora anche inper vedere chi trasalirà nella Liga. Anche se qui siamo alla sfida di andata. Elche e Girona hanno eliminato Saragozza ed Almeria, che avevano il favore del pronostico essendosi classificate terza e quarta in classifica.Probabile che la partita si giochi con i guanti di amianto, ogni errore può essere decisivo. Ed entrambe hanno dimostrato di sapere come muoversi. Niente di più facile che si assista a una partita chiusa, blindata a tripla mandata.Spezia-Frosinone 1 (quota 2,35)Elche-Girona X/X (4,00)