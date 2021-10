Ma in fin dei conti una quaterna che sale verso quota dieci contro uno si fa amare da sola, comunque e sempre.Inc'è una partita da sbrogliare perche, una volta fattosi ammirare in, è entrato nel tunnel dell'orrore, dopo quella rete diche gli proibì di sbancare l'. Dopo due sconfitte, conin casa efuori, quattro gol subiti e nemmeno il becco di uno segnato. Il confronto coldice tutto, un altro risultato che fosse diverso dalla vittoria spalancherebbe il baratro sotto al tecnico che ha preso il posto di Semplici. La mano può arrivare dal solito Joao Pedro, lui marcatore in una partita piena di patemi, a 2,15 la quota non mi pare neanche troppo bassa.Match di spessore intra, due delle tante favorite per la promozione. Due punti sopra il(sesto) che segna un gol e mezzo a partita di media, un gol e qualcosa per i brianzoli. Si va in porta sempre, ci sono stati undici gol nelle ultime tre partite in cui erano impegnati i giallorossi, nove in quelle che riguardavano gli ospiti. L'opzione gol potrebbe diventare quello che appare sulla carta, una passeggiata.Derby basco in Liga traed, storicamente i derby baschi risultano gare chiuse, poco divertenti. In una parola, da under. Se diamo un occhio ai precedenti confronti diretti, escluse le amichevoli, cinque under e un solitario over. Non c'è da sforzarsi troppo.Chiusura condi Bundesliga. Tutte le partite stagionali, compresa quella di Coppa con lo Jena, hanno visto il Colonia andare in porta e subire. Sette su sette, un metronomo. Come si fa a dire che sta per cambiare musica?Cagliari-Venezia marcatore Joao Pedro (quota 2,15)Lecce-Monza gol (1,65)Atletico Bilbao-Alaves under 2,5 (1,57)Colonia-Furth gol (1,68)