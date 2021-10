Sabato di calcio serio. Molto serio. Che va preso per le corna e affrontato come fosse un toro. Un toro? Beh, il Toro c'è e sarà impegnato nella partita più importante della Serie A, il derby con la Juve. Incredibile ma vero, scendendo in campo a pari punti, otto per entrambe. Cosa che non succedeva dai tempi di "Checco e Nina". Incredibile ma vero/2, quattro attaccanti se la vedranno dagli spalti o dalla tv, i più importanti o giù di li': Dybala, Belotti, Morata e Zaza.Allegri tornerà sulla pista battuta contro i Campioni d'Europa? Difficile, li' c'era il Chelsea, catenaccio e contropiede si poteva mettere in piedi. Ma qui, contro Juric? Che ha acceso l'aria del match dicendo che per lui Torino città è granata? Insomma, gran battaglia ma non troppi gol.Esattamente il contrario di Sassuolo-Inter, sfida che si colora sempre al massimo. Anche qui assenti di peso ma in questo confronto non ha mai fatto la differenza chi non c'era ma chi c'era. La scelta mia è sicuramente quella del gol/over 2,5. L'attacco emiliano si deve svegliare e quello nerazzurro viene dal terzo 0-0 consecutivo, nella storia Champions, contro lo Shakhtar. Suoneranno la trombe.In Salernitana-Genoa secondo me i quotisti si sono allargati. Io il novanta per cento per l'over 2,5 lo acciufferei subito subito ma proprio subito. Occhio che questa potrebbe anche essere la partita dove si sente fischiare un calcio di rigore. Me lo sento pelle pelle...Due incursioni fuori dai nostri confini. Atletico Madrid-Barcellona non somiglia per niente al partitone che era, Koeman ha ciò che gli è rimasto in mano dal Messi che non c'è più. E i Blau la stanno pesantemente soffrendo, più ancora in Champions. C'è Luis Suarez che sente la posizione di ex. E la farà pesare.Altri quotisti gnegnè in Premier League. In Worlverhampton-Newcastle c'è una quota dell'under 2,5 che fa urlare alla luna. I padroni di casa non segnano e non prendono gol come se la loro fosse una missione. Se ne potrebbe approfittare no?(quota 1,85)(1,70)(1,90)(1,87)(1,90)E' una cinquina daescluso il bonus.