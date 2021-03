Siamo arrivati a. Grande atmosfera da grande partita. Anche se non ci sono i tifosi c'è lo stadio, ci sono le società, i marchi, la storia. Entrambe sanno perfettamente che rischiano di uscire. Il Milan perchè al momento è inferiore come organico, lo United perchè il gol disegnato in trasferta ha ovviamente stabilito un piccolo vantaggio rossonero. Nel senso che gli inglesi dovranno segnare per non essere eliminati con qualsiasi risultato spuntasse alla fine.Tutte cose che sanno perfettamente. E' per questo che dalla sera in cui si stampò il primo 1-1, quello di andata, penso che il risultato più possibile per questa gara di ritorno sia lo stesso. Perchè chi segnasse il gol del vantaggio metterebbe il freno e consegnerebbe il gioco in mano agli altri. Io la vedo così. Fino al momento del pareggio. Se poi si andasse sull'1-1, vorrei proprio vedere come sarebbe il resto. Perchè la cosa importante è la prima che ho scritto: sanno di poter uscire per mano dell'altra. E non ne hanno alcuna voglia. Esclusa quella di una settimana fa, furono ancora pareggi nel 2019 e nel 2018. Uno per 2-2 e uno per 1-1. Nell'International Champions Cup, una a Cardiff e l'altra a Carson.A questo si legherà il pensiero fisso del match con il Napoli, poco dopo aver fatto rientro a Roma. E pochissimo dopo le polemiche scatenatesi per il rinvio di Juventus-Napoli. Per i giallorossi che scenderanno in campo sarà difficile togliersi tutte queste idee dalla testa. Rendendola più sgombra. Al contrario, lo Shakhtar schiantato dal suo ex allenatore Fonseca cerca in primis una cosa: vincere. Perchè sa che vincere per eliminare i giallorossi non potrebbe mai essere una cosetta. Ma per i due impatti al match, mi piace la vittoria ucraina. E a quella quota non mi pare affatto bassa. Proprio per niente.PS. L'ambo sale fino a una quota spropositata.