Chi sta davanti non deve sbagliare a mettere un solo passo se no chi sta dietro proverà a mangiarselo in tutti i modi. E quindi cinquina, con le vittorie delle quattro più forti e un pareggio che conta meno di niente (ma di quello parlerò alla fine).Lasarà l'unica a scendere in campo di pomeriggio,La Georgia in casa non ha mai fatto meglio di una sconfitta, spiegatemi come potrebbe uscire dal ginepraio proprio contro un avversario forte e quadrato come gli svedesi.Ma è più o meno come se io credessi di uscire stasera con una fotomodella. Dovrebbe capitare di tutto ma proprio di tutto, tra questa e l'ultima del girone, per lasciare al terzo posto gli spagnoli. Quindi niente scherzi, pensare che la GreciaBasta aspettare che si scoprano per far gol e zac!ma adesso sa cosa deve fare dal primo all'ultimo dei fischi dell'arbitro. Una sconfitta qui complicherebbe tutto di nuovo, un successo chiuderebbe i palpiti e porterebbe tutti in festa nello spogliatoio. I padroni di casa avranno la solita febbre anglofona di chi vuole vincere davanti ai propri tifosi ma una cosa è quello che vuoi fare e una cosa quello che vali. E il Portogallo, che di titoli ne ha vinti, non può sbagliare proprio questa.che, nonostante i quattro punti nelle ultime due, sembra parente povera di quella che batteva le mani sotto gli spalti a fine partita. All'andata fu addirittura 0-2 a favore di Chiriches e compagnia, questi tre punti possono chiudere la porta in faccia ad Armenia e Macedonia del Nord che devono recuperare e se la giocheranno tra di loro.Fuori da tutto, praticamente un'amichevole tra le due SLO. All'andata fini' 1-1 e quei due punti lasciati per strada da entrambe dissero chiaramente che il Mondiale non avrebbe fatto al caso loro. Furono Bozenic e Stojanovic a chiudere il risultato già nel primo tempo. Dato che gli sloveni hanno una prerogativa, quella di non cambiare mai (nè in peggio nè in meglio) il risultato nella ripresa, i più coraggiosi potrebbero lanciarsi sulla X-X. Eddai...Georgia-Svezia 2 (quota 1,43)Grecia-Spagna 2 (1,44)Irlanda-Portogallo 2 (1,32)Romania-Islanda 1 (1,54)Slovacchia-Slovenia X (3,05)