Sì d'accordo: c'è un record d'imbattibilità da prendersi, questa con la Svizzera sarebbe la trentaseiesima perla. E fin qui non ci piove. Ma l'1-1 con la Bulgaria ha impiastricciato la tela del Mancio. Bisogna mettersi tranquilli e ripartire con la calma olimpica di chi è forte. Anche perché sarà pur vero che in casa loro (partite ufficiali) non abbiamo mai vinto ma è vero che di fronte avremo una formazione rimaneggiata, senza tanti pezzi forti. Potrebbe essere una fotocopia di Ucraina-Francia di ieri, come canovaccio. La voglia di spaccare tutto dei padroni di casa contro una squadra decisamente più tosta che all'Europeo, nell'Olimpico di Roma, ha rifilato tre pallini alla versione migliore dell'avversario di oggi. Non vedo molti gol, da parte loro ancora di meno. La quota della X2/under 2,5 potrebbe coprire assai di più che non l'andare a bomba sul 2 azzurro: questione di scelte.Il Belgio ha una partita vera contro la Repubblica Ceca ma l'unico intoppo che ha trovato sul cammino siamo stati noi, all'Europeo. Come è tornato in campo ha fatto bingo, cinque reti all'Estonia come fossero olivette nel Martini. I cechi sono altra cosa rispetto agli estoni ma a quella quota, slurp, vado sul parziale/finale come se fosse una fetta di torta. La vittoria di stasera metterebbe una pietra sul primo posto del girone. E quando c'è di mezzo il Belgio non si sceglie mai male. Due match simili sulla carta, potrebbero esserlo anche sul campo. Kosovo-Grecia dovrebbero essere relegati alla tappezzeria nel girone, i primi hanno un punto in più e una partita in più dei loro avversari, non credo che stasera si difenda qualcosa che non c'è da difendere. Fatta la premessa, la quota del gol non è male per niente. Cosi' come non lo è quella di Islanda-Macedonia del Nord. Segnano uno e due gol (e più) a partita, possono farsela a pugni al centro del ring. I macedoni non andranno al comando anche vincendo (c'è Germania-Armenia), gli islandesi non hanno dimenticato quando erano una bella Islanda e andavano a festeggiare battendo le mani con i loro tifosi. Hanno una gran voglia di tornare quelli.