Si rigioca sul prato dell'Olimpico a due giorni di distanza da Lazio-Verona del mercoledì. Questa però è l'anticipo della giornata di campionato che seguirà. La Roma di Fonseca è chiaramente alla svolta della stagione, perdere punti al momento significherebbe andare inesorabilmente a fondo visto che alla prossima c'è lo spareggio Champions in casa dell'Atalanta. Qui i gol bisognerà inventarseli alla "come viene viene"" ma non è solo quello il busillis: davanti c'è quella belva di Sinisa e un Bologna che si sta facendo notare, ovunque. Il tutto dovrebbe risultare molto più aperto di Lazio-Verona e i gol arrivare, la combo gol+over 2,5 la accendo.



Bundesliga con Francoforte-Augusta. Ci dice che negli ultimi quindici scontri diretti, nessuno in Coppa, soltanto quattro sono stati i no-gol e undici i gol. Con un numero potente di reti segnate: quarantadue, quasi tre a partita. L'opzione gol non vale una quota alta ma vale.



Alaves-Eibar è uno dei sempre più numerosi derby baschi della Liga spagnola. Che ci mette subito di fronte a una curiosità: da quando le due squadre si sono ritrovate in Segunda Liga nel 2013, ogni volta che questa sfida si gioca allo Stadio Mendizorrotza, l'Eibar pareggia o addirittura vince. E' capitato sinora quattro volte, con due pareggi e due successi per gli ospiti. Mi prendo la doppia esterna.



Un salto nella Championship inglese vale l'ultima scelta di questa quaterna. Il match è Bristol City-Birmingham. I padroni di casa sanno andare in gol spesso ma ne prendono quasi altrettanti. Infatti è vero che sono sesti in classifica in zona play-off ma subiscono reti in maniera maggiore delle prime dieci in classifica, quindi più di quando facciano cinque avversarie sotto di loro! Il Birmingham segna e subisce a piacere. Il gol sembra quasi di toccarlo.



PS Non vi sembri una quota bassa quella finale, potrebbe non esserlo affatto...



I CONSIGLI DEL VENERDI':



Roma-Bologna gol/over 2,5 (quota 1,87)



Francoforte-Augusta gol (1,53)



Alaves-Eibar X2 (1,55)



Bristol City-Birmingham gol (1,72)



La quaterna vale 7,62 volte la posta.