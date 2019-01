Francia. Dieci delle ultime dodici vittorie casalinghe del Lione sono arrivate senza prendere nemmeno un gol, in campionato. Dato che la difesa del Reims sa reggere abbastanza, non vedo perchè non si possa provare ad andare con l'under 2,5. A una superquotona come quella.



Portogallo. Santa Clara più che tranquillo a metà classifica, Benfica all'assalto del secondo posto che vuol dire Champions League. I rossi vanno a Ponta Delgada per fare il massimo. Finora in trasferta hanno due punti meno del Porto e due in più del Santa Clara, nettamente squadra esterna. In campionato la vittoria manca da quasi un mese esatto, può tornare in questa occasione.



Spagna, la Liga2: In Cadice-Granada pù o meno lo stesso. Solo che il Cadice è più vicino alla vetta, è a sette punti, e la vetta è proprio il Granada, che ha dietro di sè una muta di cani urlanti. Nelle ultime sei fuori casa, cinque under 2,5 e una over 2,5. Otto gol presi in dieci partite fanno dire che si può provare serenamente con l'under 2.5.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Lione-Reims under 2,5 (quota 2,12)



Santa Clara-Benfica 2 (1,42)



Cadice-Granada under 2,5 (1,48)



Il terno vale 4,45 volte la posta.