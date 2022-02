Era il venti settembre del '98, ultima gara del Milan a Salerno. Arrivò un due a uno targato Oliver Bierhoff e Leonardo, segnò Breda una bella punizione per i padroni di casa. Alla fine di quel campionato arrivò anche lo scudetto. Tutto può avere un senso, detto oggi. Perchè la lotta per il titolo con Inter e Napoli è appena cominciata e perchè la Salernitana ha appena cambiato il tecnico, da Colantuono a Nicola, provando almeno a dare la scossa all'ambiente. Ma non perdere questa sembra quantomeno difficile. Anzi, trovo che la quota del parziale/finale tutto colorato di rossonero sia da prendersi in volo, esattamente come seppe fare Bierhoff in quella occasione. L'1,85 è in discesa e vedrete, non si fermerà lì. Bisogna mettere le gambe in spalla se...La quota del giorno per me comunque è all'Olimpico di Roma. Dove i giallorossi di Mourinho, o almeno quelli che ne restano, aspettando di incrociare un Verona che sta facendo un bellissimo campionato. Non solo i punti conquistati ce lo dicono: il gioco della squadra di Tudor è quello di chi ha capito come mettere sempre in difficoltà l'avversario, qualunque esso sia. Se poi come nell'ultima, vinta 4-0, ci si mette anche Montipò a parare ogni cosa arrivi nella sua porta, allora è tosta davvero. Ma non sarà solo questo il problema. L'emergenza della Roma sarà totale, se anche Zaniolo non ce la farà saranno in dieci a restare fuori, secondo le parole di Mou. Con cambi quindi più che limitati e una formazione iniziale che sarà quel che sarà. Dover fronteggiare tre che volano come Simeone, Barak e l'ex Caprari: un problemone. Già all'andata fu sconfitta dei romani, che dovranno inventarsi il massimo per non replicare, la quota a 3,45 sembra ben giocata. Anche se Tudor in questo stadio prese quell'indimenticabile "quattro" da Totti. Ma da giocatore. Ed è tutta un'altra storia.Il sabato di Serie A parte con Sampdoria-Empoli. Sembra la copia in carta-carbone della prima di Giampaolo, che fu il 4-0 rifilato al Sassuolo. Contro una squadra che sta facendo bene, tranquilla e serena. Mentre i doriani hanno una certa quale fretta di prendersi questi tre punti. E a 2,25 - quota stranamente in salita - non vedo perchè non operare.Passato il quattordici a uno, mi pare il modo migliore per fantasticare un sabato italiano. Con i baffi.(1,85)(3,45)(2,25)Il terno vale