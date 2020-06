Fa un caldo; ricorda quello che sentivi al saggio scolastico (che non si è potuto fare). Nonostante ciò, in Serie A c'è grandine di gol. Se dovessimo fare un conto, molto ma molto meglio gli attacchi delle difese sinora. Vedremo se, inoltrandoci in un un luglio pesto, continuerà la sinfonia.La giornata domenicale sembra fatta apposta. E le idee portano verso una gran quota. Cominciando da. Che sarà stata migliore senz'altro nella vita ma in periodo di COVID sembra una meraviglia totale. Come Dzeko ammirato contro Ranieri, due piroette a braccio largo e ancora ne parlano in tutta Europa. Come il Milan visto a Lecce, tanti giocatori (uno per tutti, Bonaventura) rivisti in palla come il pesce-palla. C'è aria di battaglia in tutte le zone del campo. E di tanti gol, anche se Ibra - se... - non sarebbe ancora lui. Nelle ultime sei trasferte di campionato, per la Roma un solo under: sembra un dato che fa tendenza, all'andata fu 2-1 per Fonseca.altra grande battaglia, questa in serata. Antonio Conte non l'ha preso bene quel pareggio casalingo col Sassuolo e vuole rifarsi anche dopo la sclerata di Skriniar. Il Parma sembra un bulldozer, ha giocatori da tenere presenti se non si vuole uscire con le ossa (nerazzurre) piallate. Dalla ricomparsa finora 16 gol nelle 4 partite giocate dall'una e dall'altra, 18 se ci vogliamo aggiungere l'1-1 di Coppa Italia al San Paolo. Segnano quindi come se valesse la differenza-reti. La quota di gol/over 2,5 sembrerebbe da prendere e portare a casa, troppo ma troppo alta. All'andata al Meazza fu un pirotecnico 2-2. Potrebbe addirittura ripetersi o giù di li'.Milan euguali. Adesso arrivano altri due match che potrebbero - anche questi - essere in fotocopia.. Ma qui può bastare fermarsi al gol. Partendo dal manipolo di De Zerbi che segna e ne prende come se quello fosse il suo unico mestiere. Finora 2 partite dal ritorno in campo e 11 gol tra fatti e subiti: un'enormità. Per Juric solo 5 ma 2 li ha fatti il suo Verona. All'andata vinse il Sassuolo 1-0: da qui alla fine gli emiliani ripeteranno mai un risultato così "magro"? Contro chiunque?Ranieri torna in casa dopo aver ammirato una più che discreta Sampdoria stesa da quel fenomeno che è Dzeko quando trova una giornata così. Ma la partita che serve di più è questa contro il grande ex blucerchiato Sinisa. Che a sua volta arriva con la schiena lisciata prima dalla Lazio e poi dalla Juventus. Viste entrambe, sembrano squadre comunque in buon momento fisico. Che possano regalarci un gol pagato il suo. All'andata vinse 2-1 il Bologna: 3 gol anche lì. Ve l'avevo detto che può essere un'altra giornata moooooolto divertente alla tv. Telecomando e via.I CONSIGLI PER DOMENICA:(quota 2,03)(2,38)(1,66)(1,63)La quaterna vale 13,0 volte la posta.