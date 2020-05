Appurato che ci metteremmo seduti alla tv per vedere la finale del torneo dei bar sotto casa (la fame di calcio così forte non l'avevamo provata nemmeno sulla battigia), il ritorno in campo della battistrada Bayern Monaco, in Bundesliga, è un evento da salutare con gioia. Magari per farsi un bicchiere di quelli buoni l'ora è troppo nana: solo le 18. Ma tant'è. Si va a Berlino sponda Union, che da neopromossa sta facendo un buon campionato fuori dalle pastoie che spesso toccano alle retrocedende. Negli ultimi 11 anni soltanto 2 confronti: all'andata 2-1 in casa di Thiago Alcantara e soci (a proposito, il calciatore è totalmente contro la decisione di riprendere!) con due rigori - uno sbagliato - dagli ospiti e un gol cancellato dal VAR a Lewandowski. Dieci anni prima un'amichevole, 3-1 per quelli forti. In entrambi i casi, vantaggio dal primo tempo cosa che potrebbe (a quota potabile) ripetersi. Anche se l'Union avrà preparato i razzi sotto gli scarpini.Qualche ora prima l'altra di Bundesliga, Colonia-Magonza (o Mainz, secondo la lingua). E qui potrebbe esserci la sorpresa. Tolta un'amichevole che poco o nulla contava, sono 17 anni che il Magonza non vince al RheinEnegie (quel giorno del 2003 finì con un rombante 1-4). Dando un'occhiata alla classifica di oggi vediamo che i punti servirebbero più agli uomini in trasferta che a quelli in casa: per questi ultimi inseguire il sogno Europa League appare tosto come mangiare una noce senza aprirla. E in fin dei conti, nelle ultime quattro trasferte del Magonza sono arrivate due vittorie. Qui ci riproverà di sicuro, servirebbe ad avvicinare la salvezza. Per ora quattro punti sotto si spalancherebbe il play-off retrocessione.E' ripreso anche il torneo cadetto di Germania. Tutte le partite della domenica si giocheranno all'ora di pranzo, prima delle due più importanti, ubi maior.... Ne prendo una sotto la mia ala, St.Pauli-Norimberga. Dove il pareggio potrebbe risultare il minore dei mali. Gli ultimi confronti diretti al Millerntor si sono chiusi 0-0 e 1-1: hai visto mai...Gli amburghesi di casa sono un punto sopra i rivali e ne hanno 5 sul Wehen, terzultimo in mari procellosi. Non solo per la posizione traballante. Ma perchè arriva lo Stoccarda che è secondo.Union Berlino-Bayern Monaco 2 primo tempo/2 secondo tempo (1,65)Colonia-Magonza 2 (3,60)St. Pauli-Norimberga X (3,20)