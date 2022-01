La prima delle due gare di Serie A fatte slittare si gioca oggi a Torino, dove sale la Fiorentina. Basterebbe un gol per fissare un primato in fatto di marcature, quello delle reti segnate fuori casa in una giornata del massimo campionato! Strano no? Tutti i viola sapranno che chiunque di loro può essere l'uomo che farà la storia, già mi piaceva prima il 2 adesso poi...La striscia positiva viola è di quattro vittorie in fila e poi due pareggi. Il Toro invece ne ha perse due in trasferta nelle ultime quattro, una però era di Coppa Italia. Gli ultimi avvicinamenti di un Vlahovic alla società lo vedono più forte che mai, i problemi di contagio e quarantena potrebbero farsi sentire maggiormente sui padroni di casa. Ma queste sono supposizioni, ora è difficilissimo capire che partite vedremo in campo alla vigilia. Resta il fatto che ritenendo maggiore la spinta fisica e psicologica che avrà la Viola, ne faccio la mia prima base del terno.Poi soltanto Spagna. Espanyol-Elche, negli ultimi anni, è stata una gragnuola di colpi nelle porte avversarie. Nelle ultime sei è sempre uscito gol e cinque volte è uscito almeno l'over 2,5. Quindi, quando si è trattato di un risultato "magro" si è parlato di un 1-1. Per trovare qualcosa di veramente "magro" bisogna tornare indietro di anni, addirittura al 1990 e in Liga Adelante, non quindi il massimo campionato. Nessun dubbio, qui si segna con la matita rossa. E vista la differenza che c'è tra il gol e l'over 2,5, vado deciso sulla seconda opzione.Ho parlato della Liga Adelante, dove stasera si giocherà Oviedo-Eibar, gran bel match. Eibar terzo ad appena quattro punti dalla capolista Almeria, Oviedo con dieci punti in meno ma con lo stesso numero di sconfitte dell'avversario e dell'Almeria, nessuna ha perso di meno di loro tre. Si prevede gran battaglia e pochi gol, quando si lotta duro tutte le forze si esauriscono li'. Quindi under 2,5.