Primo (e unico) ottavo di finale di Coppa Italia della settimana in corso. Parlo di Torino-Genoa, entrambe reduci da tre punti che per come sono arrivati sembrano di provenienza Santuario di Loreto. Quelli granata perché era difficile pensare di venire a sbancare l'Olimpico romanista con otto-nove assenze, alcune rilevanti; quelli rossoblù perché gli episodi in campo ne avrebbero santificato persino uno, ne sono giunti tre.



Ora bisogna pensare al nocciolo di questa partita. Il Genoa sembra avere ben altro nella testa di Nicola e compagnia bella, la salvezza sarà difficile al quadrato e passare l'ottavo di Coppa Italia per andare a fare muso a muso con le big non sembra particolarmente intelligente. Il Toro invece è lindo e pinto dopo Roma, dove Belotti ha rischiato di farne quattro ai giallorossi in casa (e bisognerebbe andare a spulciare gli almanacchi per vedere se era già capitato a qualche altro bomber, in campionato). Per me, soprattutto alla luce del fatto che l'ultima casalinga era stata il suicidio contro la Spal, non c'è partita. 1 già dal primo tempo.



Ancora a Jeddah, siamo alla seconda semifinale di Supercoppa spagnola, tra il Barcellona e l'Atletico Madrid. Questo trofeo è il giardino fiorito della squadra blaugrana: tredici titoli, maggiore numero di partecipazioni (ventitré), di partite vinte (venti) e di gol segnati (settantaté). Vogliamo fare wow? E facciamolo... L'Atletico Madrid invece ha vinto solo nel 1985 e nel 2014, che ci sia una gran bella differenza si vede senza occhiali. Leo Messi, quel diavolo di Leo Messi ha partecipato a undici edizioni vincendone otto, disputando diciotto partite e segnando in sette edizioni differenti, dal 2009 al 2012 di fila. Come nessuno mai bisogna aggiungerlo?



Altre due righe per dire che se fosse lui il primo marcatore sarebbe più che meritato. E che il nostro ambo prenderebbe il volo.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Torino-Genoa primo tempo/finale 1/1 (quota 2,70)



Barcellona-Atletico Madrid primo marcatore Messi (4,00)





L'ambo vale 10,80 volte la posta