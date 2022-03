Altrimenti le impronte della capolista Milan svaniscono davanti agli occhi. E quelle dell'inseguitrice Juventus si fanno sempre più vicine. Bivio tremendo perchè Torino (per l'Inter) e Verona (per il Napoli) sono quanto di più pericoloso possa arrivare. Per di più in casa loro. I granata di Juric vi hanno perso con Atalanta. Juventus e le ultime due con Venezia e Cagliari; i veneti di Tudor con Salernitana e Atalanta, quando c'era invece ancora Di Francesco le prime due contro Sassuolo e Inter. Il Toro si è afflosciato nelle ultime due interne ma fosse per quello sarebbe da considerare ancora più insidioso. E l'Inter senza Brozovic (di ritorno da Anfield, vincente ma eliminata) sa benissimo che i rischi si quadruplicano. Il Torino in casa (7 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) ha segnato 26 gol incassandone 15. Il Verona in casa (8 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte) ha segnato 30 gol incassandone 18. Senza dilungarci su Inter e Napoli, le loro avversarie, che sappiamo bene chi siano e a che svolta si trovino, vengono fuori due partite da gol. Verona-Napoli ancor di più, perchè i padroni di casa fanno malissimo e Spalletti è stato molto chiaro: "Il momento delle parole è finito". Oggi nessuno può difendere a oltranza, si attacca.. Strasburgo-Monaco è la via per l'Europa, con i padroni di casa al momento tre punti avanti agli ospiti. Che però si trovano in mezzo alla forbice del play-off europeo, all'andata perso malamente con il Braga, che si rigiocherà giovedì prossimo. Il 2-0 a favore dei portoghesi mette i monegaschi con le spalle al muro, dovranno vincere almeno con due gol di scarto per portare la sfida ai tempi supplementari. In un momento così complesso arriva questa sfida con lo Strasburgo e l'1 è a 2,50?Ora il servizio passa nelle mani dell'Arsenal, che riceve il Leicester vincente in Conference League contro il Rennes appena giovedì scorso. I Gunners sono diventati un'altra squadra, arrivano da quattro successi e non possono farsi spaventare da un avversario cui resta soltanto l'Europa per dare una spolverata a una stagione troppo opaca.