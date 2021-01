Nulla di più difficile in questo terno. Lo si vede dalle quote. Tutte sopra alla pari.. Non di più.Loche capeggia la classifica va a Fuchal (Estadio de Madeira) da gran favorito, tra le due ci sono diciannove punti di distacco, anche se i padroni di casa ne hanno giocata una in meno. Lo Sporting viaggia a ritmi da titolo (tredici punti nelle ultime cinque) ma deve fare molta attenzione alla risalita del Porto che si è messo ai piedi gli stivali delle Sette Leghe (quindici punti, soltanto vittorie!). Ilne ha persa soltanto una in casa, vincendone due e pareggiandone tre. Non è proprio un tappetino da sbattere in terrazzoTraquote ancora più basse, in tendenza ovviamente verso i futuri avversari della Roma in Europa. C'è un però, che alza a dismisura tutto l'ambaradan.. O almeno proviamo a farlo.La partita più importante è in Turchia dove il(quinto) riceve l'(terzo). Rispettivamente a due punti e un punto dalla coppia di testa, Gaziantep-Besiktas. Questi ultimi con una partita in meno esattamente come il Fenerbahce. Che dovrà fare fuoco e fiamme per vincerla e spostare tutte le altre davanti a sé.Nacional-Sporting Lisbona parziale/finale 2/2 (quota 2,30)Braga-Maritimo gol (quota 2,00)Fenerbahce-Alanyaspor 1 (quota 2,15)