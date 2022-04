(con una possibilità per Sanchez dall'inizio). Il bosniaco sa tutto, ovvero che è una di quelle giornate da non sbagliare per alcuna ragione al mondo. Serve la sua esperienza, un valore aggiunto in un momento che il campionato italiano - tre squadre in lotta per lo scudetto a questo punto del torneo - non ha mai vissuto nel recente passato. L'ultimo gol nei nostri confini dell'ex giallorosso? Il 4 marzo fu doppietta alla Salernitana, con svolazzo nel 5-0. Il Verona è una di quelle partite che pensi: "Qui arrivano tre punti". E fai male. Perchè il calcio giocato dai ragazzi di Tudor è sensazionale nei momenti belli di Simeone (andate a vedere quanti ne ha fatti), Caprari e Barak (l'ultimo però resterà ancori fuori). Senza dimenticare una grande batteria di gente che sa stare sul pezzo e uno come Faraoni, che per esempio decise in negativo l'ultima stagione del Napoli. Ecco perchè mi aspetto Edin Dzeko: senza Lautaro potrebbe essere lui a portare il masso in cima alla montagna.Dusan Vlahovic si è preso la colpa della sconfitta contro l'Inter. Siamo sicuri sicuri sicuri ma proprio sicuri? Si è trovato di fronte, anzi meglio dire dietro alle spalle uno come Milan Skriniar che ci ha messo tutta la professione del mondo per non farlo girare nemmeno una volta. E nonostante questo nel convulso finale l'attaccante juventino ha fatto una cosa che se avesse fruttato il gol dell'1-1 ancora ne parlerebbero. In Europa. Ha firmato il suo ultimo gol bianconero - e ha già fatti cinque, uno a Vila-real dopo il suo primo minuto juventino in Champions - con la Salernitana, il 20 marzo. Se la difesa del Cagliari è quello che è (non sarebbe dove si trova in classifica e Cragno non sarebbe costretto a fare i voli pindarici che fa per metterci sempre una pezza... ), Dusan Vlahovic può ritrovare una serata pesante. E un gol dal profumo d'Europa.Gioca sempre tutta la partita perchè Andreazzoli non può farne a meno. Si chiama Andrea Pinamonti, professione centravanti dell'Empoli. Ma la sua ultima rete è stata col Cagliari nel lontano 13 febbraio. Può aiutare il fatto che oggi al Castellani sia di scena un avversario come lo Spezia, che si è praticamente salvato grazie al gol di Gyasi, al 94' contro il Venezia, una settimana fa? Puà aiutare, tanto. Perchè la "garra" dei liguri oggi potrebbe essere posizionata su una tacca in meno. E finalmente l'Empoli tornare a quel successo che manca da quattordici gare (sette pareggi e sette sconfitte, mai così opaco dal 1999!). Ho visto il derby di domenica a pranzo contro la Viola, perso per il "corto muso" allegriano: se Pinamonti sarà quello, oggi non solo segnerà ma sarà il migliore dei suoi.Tre marcatori (non "primi marcatori" perchè se no arriveremmo sulla Luna). Se esce questa me li appendo in camera. Non loro, i poster.(quota 2,20)(2,20)(2,65)Il terno valela posta.