Torino, Cairo saluta Juric: 'Non ha voluto rinnovare, i contratti finiscono. Vagnati resta'

un' ora fa



Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato in occasione dell'inagurazione del primo campo del centro sportivo per le giovanili granata, toccando anche l'argomento legato al futuro di Ivan Juric: "Ho investito tanto su sua richiesta. Non ha voluto rinnovare e i contratti finiscono. L'anno scorso mi chiese di prendere Ilic. Gli ho detto 'io faccio questo investimento perché tu me lo chiedi, è un giocatore molto forte, ma voglio che tu rimanga con noi'. Lui ha detto 'ma sì'. Poi la cosa è slittata, poi ha preso tempo e ha voluto tenersi le porte aperte. I contratti finiscono a un certo punto.... Questo è il Toro più forte dei miei 18 anni, lo ha detto anche Ventura che di calcio ne capisce: non so cosa sia mancato in stagione, bisognerebbe chiedere ad altri. Abbiamo venduto solo Singo che andava in scadenza, poi abbiamo tenuto tutti e inserito giocatori forti come Zapata e Bellanova e dovremo ripartire da questi giocatori: lo zoccolo duro c'è, ci rinforzeremo dove serve. Adesso pensiamo alle ultime tre giornate, magari escono sorprese e la lista per l'Europa. Al mercato ci penserà Vagnati che rinnoverà il suo contratto (in scadenza nel 2025, ndr)".