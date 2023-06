Qualificazioni europee. Vediamo se viaggeranno su qualcosa che è già più volte accaduto, nei precedenti di questi match. Per esempio Belgio-Austria, se bisogna buttarsi a pesce bisogna farlo sull'over, perché i nostri amici austriaci hanno dei numeri da over fantasmagorici quando incontrano i belgi. Una media di gol che si avvicina ai tre a partita, per essere precisi 2,92. Senza dire che hanno totalizzato nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Addirittura c'è un quattro a quattro sulla pelose (!) e non mi pare poco. Il "teatro" sarà quello di Re Baldovino a Bruxelles.



Norvegia-Scozia si porta appresso un marchio completamente differente. E cioè negli ultimi sei precedenti quattro hanno chiuso il primo tempo senza che si fosse visto un gol che fosse un gol... Si giocherà all'Ullevall Stadion di Oslo.



Cristiano Ronaldo ha già fatto man bassa nelle ultime apparizioni con la sua nazionale portoghese, siglando due doppiette, contro Lussemburgo e Liechtenstein. Qui contro la Bosnia Erzegovina l'asticella si alza e non poco, quindi basta andare su una rete soltanto anche se la quota è superminima. Arbitra l'italiano Massa nell'enorme stadio Da Luz di Lisbona.





Belgio-Austria over (quota 1,87)



Norvegia-Scozia primo tempo 0-0 (2,65)



Portogallo-Bosnia Erzegovina marcatore sì Cristiano Ronaldo (1,50)



Terno da 7,43 volte la posta.