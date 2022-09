, tre partite su tre ti rapiscono davanti alla tv, ammesso che non si abbia già il biglietto dello stadio in tasca.- primo derby di questo campionato -non sono il meglio? Date retta a me, lo sono, bisogna soltanto trovare le quote giuste.Proprio perché le tre sfide si somigliano molto almeno dal punto di vista dell'intensità sono andato su tre scommesse identiche.Tutte quote che si aggirano intorno alla pari.I rossoneri che hanno giocato a Reggio Emilia hanno fatto dormire, l'Inter invece ha svegliato tutti bersagliando Radu persino con quel gioiello di Barella. Restano su una vittoria per una più due pareggi perché si sono incontrate anche in Coppa Italia, dove la spuntarono i nerazzurri. Che vogliono riprendersi la leadetship anche in campionato.(gioca? non gioca?) s, da sempre campo di avversari tostissimi. Certo, i viola sono quelli che hanno giocato più di tutti gli altri mettendoci dentro anche le due battaglie di Conference in cui hanno eliminato il Twente. Ma la forza per l'assalto alla Vecchia Signora la trovano sempre.Anche loro restano sulle recenti quattro sfide, due in Coppa Italia: tre vittorie bianconere e l'ultima dei toscani. Che qui comunque partono sfavoriti.: contro la Sampdoria dell'ultimo minuto di Gabbiadini e contro il Lecce dell'esplosivo Colombo, fuori fase dal dischetto ma bombardiere in seguito (rimarrà di sicuro uno dei gol più belli della stagione). Vogliono rifarsi il look una contro l'altra e non sarà semplice per nessuna.. L'ultima stagione ha visto il doppio successo dei partenopei, bellissimo e all'ultimo secondo quello a Roma. Vediamo che succede.In Premier League la città disi gioca a pranzo un derby che ormai da anni è una partita con poco pathos sulla carta. Chissà se sarà cosi' anche sul terreno dell'Everton. Ma l'ultimo Liverpool, che ritrova quella perla didopo la squalifica, può vincerla suonando la tromba. Fin dal primo tempo.Quaterna da 17,1 volte la posta