Tra Premier League e Liga due partite che a occhio e croce sembrano fatte con lo stampo per quanto riguarda il betting. Infatti Watford-Southampton e Huesca-Eibar per me si portano appresso soltanto il gol/over 2,5. Otto delle ultime dieci per il Watford sono terminate così, cinque delle ultime sei per il Southampton idem.



Andiamo in Spagna, tra Huesca ed Eibar. Sei delle ultime otto per l'Huesca, cinque delle ultime sette per l'Eibar.



Impossibile non tenerne conto.



Francia 2, c'è una partita che non si può non considerare. Scontro diretto non bollente, di più, tra Lens e Lorient, pari punti. Ospiti che, in casa dei giallorossi, dal '98 NON HANNO MAI PERSO! Sia in Ligue 1 (sette) che in Ligue 2 (una) che in Coppa (una). Pazzesco, no? Beh, se c'è un momento giusto è certamente questo. Tre punti che sono benzina in zona playoff e più.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Watford-Southampton gol/over 2,5 (quota 2,08)



Huesca-Eibar gol/over 2,5 (1,93)



Lens-Lorient 1 (2,07)





Il terno vale 8,30 volte la posta