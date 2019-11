Ne prendo in esame una soltanto (delle partite di qualificazione europee). La Turchia va a giocare all'Estadi Naciconal di Andorra La Vella e ha l'ultima occasione - da qualificata - di provare a prendersi il primo posto in classifica, riagganciando (o superando) la Francia appena passata al comando. I francesi saranno in Albania - che ha appena deluso proprio contro l'Andorra - e non dovrebbero trovare tutto spianato. Per questo i turchi debbono mettere pressione e vincere presto (a pari punti sarebbero loro i primi in classifica per i risultati negli scontri diretti). La 2 primo tempo/2 finale vale 1.54 e in una multipla la metterei.



Campionato cadetto di Spagna, la super-capolista (deludente fuori casa di recente) fa un viaggio da giro del mondo per andare a giocarsi il suo match alle Canarie, Santa Cruz de Tenerife. Che a sua volta in casa resta su due pareggi. Mi sembra la classica sfida dove si rischi il meno possibile e si orienti il mirino sul pareggio. A 3 lo si prende subito.



Chiusura con quella che - almeno a me - appare la fissa del giorno. Bisogna andare lontano a prendersela, fin nel campionato brasiliano (mio esordio in assoluto in quasi quattro anni...) . La capolista (staccata) Flamengo è impegnata su un campo molto difficile come quello del Gremio (ventidue punti nelle ultime nove all'Arena di Porto Alegre). Ma non è questo il dato fondamentale. Che è invece la finale di Copa Libertadores tra una settimana esatta, tra il Flamengo e il River Plate. Per una big sudamericana la finale di Libertadores è tutto. E se in campionato sei primo staccato dalle altre, puoi pensare soltanto a quella. Anche mettendo in campo chi ti pare. La vittoria del Gremio alla pari sembra un cioccolatino.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Andorra-Turchia 2/2 primo tempo-finale (quota 1,54)



Tenerife-Cadice X (3,00)



Gremio-Flamengo 1 (2,00)





Il terno vale 9,24 volte la posta