Coppe nazionali del giovedì, questo il menù. Ma non squadre qualsiasi in campo, anzi. Per esempio il Barcellona al Nou Camp. L'avversario è quel che è, il Leganes; però arriva da un pareggio esterno in casa dell'Atletico Madrid, senza segnare ma anche senza prenderne. E' vero che Simeone e i suoi colchoneros sono all'anno del redde rationem ma comunque...



La cosa più strana dei precedenti è che in tre partite dal 2017 a ora, nella Liga, il Leganes a Barcellona ha sempre perso ma segnando. Non c'era Quique Setien, sulla panca dei blau. Il quale deve rifarsi e prontamente dalla sberla ricevuta a Valencia. Credo fermamente che il risultato non sia in bilico, non solo: credo fermamente che possa stopparsi la fila delle reti del Leganes al Nou Camp. L'uno senza reti dell'avversario è a quota piramidale.



L'altro ottavo di finale di Coppa del Re vede impegnato il Siviglia, in trasferta contro una piccola che ha saputo farsi notare, il Mirandes. All'ultima uscita ha fatto fuori il Celta Vigo nei supplì, addirittura fallendo un calcio di rigore. Ma qui l'asticella sale, il Siviglia è meglio del Celta e in fin dei conti a quella quota non si può stare tanto a fare gli schizzinosi.



Il regalo (magari!) della serata potrebbe essere a Nizza, dove scende il Lione per l'ottavo di finale di Coppa di Francia (anche questo partita secca). Nelle ultime tredici gare (ogni competizione) i padroni di casa sono andati sempre a segno tranne in una occasione, lo 0-0 di Brest, il 14 dicembre. Se facciamo lo stesso giochino con lo stesso numero di gare del Lione ci accorgiamo che solo in due occasioni la squadra non è andata in rete, in casa contro Rennes e Lilla, tutti e due 0-1.



Attacchi seri, quindi. Molto seri. E la quota del gol nel primo tempo è più che seria, è impressionante.



I CONSIGLI DEL GIOVEDI'



Barcellona-Leganes vince squadra casa senza subire gol (quota 1,80)



Mirandes-Siviglia 2 (1,57)



Nizza-Lione gol primo tempo (4,33)



Il terno vale 12,2 volte la posta