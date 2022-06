Sembrava tutto finito, tutti al mare e calciomercato? E Invece no. Si riparte fin da subito. Addirittura con la "finalissima" di Wembley, l'Italia vincitrice dell'Europeo contro l'Argentina vincitrice della Coppa America. Ciliegiona l'addio del Kiello al calcio azzurro. Non poco, qualcosa da vedere e da applaudire.Difficile capire che partita venga fuori. E' un'amichevole tempestata di diamanti nella presentazione e nello stadio: Wembley è sempre Wembley, storia allo stato puro, pochi giorni fa ci è tornato il Nottingham Forest, squadra di culto, per riprendersi la Premier League della prossima stagione.Quindi bastano le parole, "finalissima" e "Wembley". Ma bastano anche Italia e Argentina, nazionali che hanno scritto il pallone in tutti i suoi momenti più belli. E da lassù Paolo Rossi, Scirea, Maradona, soltanto per dirne tre tra i giganti, sorrideranno e si connetteranno.Erano amichevoli le ultime tre e per due volte è uscito il gol. Prima ancora si parlava di Mondiale e per altre tre volte è stata la medesima voce. Si attacca più che difendere. E viste le quote di oggi non ho dubbi per muovermi sulle stesse impronte. Il gol sopra la pari è un must.Scozia-Ucraina parla di Mondiale ma in altro modo, è una semifinale per guadagnarsi il Qatar, chi passerà andrà ad incontrare il Galles che, nel frattempo, gioca una partita di preparazione con la Polonia di Lewa, valida per la Nations League. Nessun dubbio che il tifo viaggerà sulle ali di un popolo che vive una tragedia giornaliera come quello ucraino. Ma certo la Scozia non potrà fare regali in una situazione simile, calcisticamente fondamentale (anche perchè dall'altra parte l'aspetta "sangue del suo sangue", il Galles). La vittoria degli scozzesi ad Hampden Park di Glasgow per me è pagata quasi uno sproposito.A Wroclaw apertura del Gruppo A4 di Nations League. La Polonia farà sul serio, non so se farà sul serio il Galles che ha nel proprio futuro lo spareggio per guadagnarsi un Mondiale. C'è qualcosa di più rilevante? Uno fisso fisso strafisso.(quota 2,05)(2,35)(1,72)Il terno valela posta.