Tutto centrato sulle amichevoli del giorno, con l'Udinese che addirittura si è assicurata la presenza del Chelsea nella Dacia Arena, gran bel modo per salutare i suoi tifosi ed il calcio dell'Europa che conta parecchio. La nuova Udinese arriva molto ben rodata a questa avventura contro Tuchel e compagnia bella, non si esclude affatto che possa creare serissimi grattacapi al rivale. Considerando però la quota niente male, parto decisamente con ill gol a 1,73.



Newcaste-Atalanta dovrebbe poter garantire gran divertimento, cosa successa nel test degli inglesi in casa del Benfica, dove furono sconfitti per 3-2 negli ultimi minuti (facendo un regalone alla nostra rubrica!). Niente di più facile che nell'occasione possano ripetersi le reti di qua e di là, il gol è bassino bassino ma non si potrebbe pretendere di più, chi volesse potrebbe lanciarsi anche su over di spessa taglia. Si giocherà al St. James Park.



La quota che può darci una spinta verso numeri importanti è la X di Parma-Lecce del Tardini. I giallorossi stanno effettuando il rodaggio pet il massimo campionato ma i padroni di casa vogliono cancellare al più presto la deludente stagione della Serie B andata in archivio senza spunti all'altezza del passato. Il pari con la Sampdoria e la seguente vittoria con la Feralpisalò nel precampionato emiliano possono indicare che per i pugliesi non sarà una passeggiatina nei boschi. A marzo il Parma-Lecce di campionato finì 0-0.



Udinese-Chelsea gol (quota 1,73)

Newcastle-Atalanta gol (1,50)

Parma-Lecce X (3,40)



Terno da 8,82 volte la posta