Si chiude la strada per conquistarsi. Al contrario di ieri sera quando tutta la pappa era fatta per Inter (seconda) e Napoli (prima a meno di un crollo inspiegabile), oggi ildeve ancora prendersi la vittoria o il punticino che la spingeranno avanti. Contro quei satanassi-giovanotti del Salisburgo, che vengono a Milano con la faccia di chi pensa: "Loro sono il leggendario Milan ma ora siamo noi i più forti!". La molla per i nostri scatterà anche per la brutta partita persa col Torino. Dopo la quale c'è stata subito la firma sul rinnovo per Pioli. Come dire: "I passi falsi e le imprese si fanno insieme!". Il tecnico ha anticipato che la serata di Leao sarà molto diversa da quella (orrenda) vissuta al Grande Torino. E se gira lui, possiamo metterci in poltrona. Gli indiavolati austriaci debbono vincere per cui non faranno flanella, prevedere dei gol fino all'over 2,5 è il nostro mestiere.è fuori dalla corsa agli ottavi avendo disputato il peggior girone da quando "l'uomo inventò il pallone". Stasera ha la possibilità di trasferirsi in Europa League restando davanti al Maccabi Haifa e chiudendo terza. Il "però" è che di fronte avrà unche deve rimanere davanti al Benfica per chiudere in testa. E con la Juventus che non si sa nemmeno quanti ne avrà di abili e arruolabili, la quota del parziale/finale di Messi-Mbappè-Donnarumma fa leccare le dita. Impossibile non provarla.Nell'altro match dello stesso gruppo è in programma. Entrambe debbono guadagnare qualcosa in più che le porti a scavalcare PSG (Champions) e Juventus (Europa League). Se i portoghesi saranno quelli visti con i nostri vinceranno ma gli israeliani, in casa loro, segnano sempre. E quando dico sempre dico sempre: qualsiasi sia il motivo per cui giochino, loro segnano. E quindi il gol/over è un sollucchero.La prima in ordine di tempo sarà, tardo pomeriggio. C'è una "piscina" o forse due di differenza, troppo dovrebbeto nuotare gli scozzesi al Bernabeu. Parziale/finale 1/1. E vediamo se c'è l'ennesimo regalino per noi.