Domenica superbestiale che agganciamo alla SFIDA A MISTERPALMIERI. Un ammasso di reti nella nostra serie A è la mia proposta, vi chiedo quale sia la vostra per finire in prima pagina...

A partire dal posticipo Udinese-Milan. Non la vedo per niente facile per il Diavolo che ha dovuto aspettare il 92' per mangiarsi il Genoa, vedrete che osso saranno i friulani.

Se il Chievo resta la vittima sacrificale, la quota del doppio gol del Sassuolo ci sta e sorride della grossa. Il Frosinone ne ha appena fatti tre a Ferrara, vedrete che a Parma ci riproverà originando un bell'overone.

Chiudo con Samp-Toro, sembra gol lontano un miglio. E con la vittoria dell'Atalanta a Bologna, la quota non è sensazionale ma spinge la giocata all'Olimpo. Prosit.



I CONSIGLI DI DOMENICA



Udinese-Milan gol (quota 1,77)

Chievo-Sassuolo over 1,5 trasferta (2,10)

Parma-Frosinone over 2,5 (1,90)

Sampdoria-Torino gol (1,72)

Bologna-Atalanta 2 (1,80)



La quota vale 21,8 volte la posta senza il bonus