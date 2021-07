Una marea di sfide per la Conference League, siamo al turno di andata e nulla sarà definitivo. Tra una settimana andremo al ritorno, vediamo come va la prima. L'Astana è già pronta e lucida per battere in casa sua l'Aris di Salonicco, greca comunque di un certo tono. I kazaki sono sempre stati in palla quando affrontavano il nemico in casa, questa volta non è per niente semplice ma la quota non è piccola, può valere il gioco anche se l'Astana deve ritrovarsi al massimo.



Aberdeen-Hacker può essere un match molto equilibrato. Lo dicono le quote che lasciano tutto sulla bilancia. Occhio che un possibile pareggio non direbbe altro che tornare alla gara di ritorno. Ricordate che lo 0-0 ormai è identico all'1-1 oppure al 2-2, bisognerebbe tracimare fin nei tempi supplementari. In caso che...



Astana-Aris 1 (quota 2,36)

Aberdeen-Hacken X (3,25)



L'ambo vale 7,67 volte la posta