Un solo match di Bundesliga, questo mercoledì. Ed è il recupero della 24.esima, tra Werder Brema e Eintracht Francoforte. Che da quando sono riapparse hanno saputo metter su qualcosa di buono lo stesso, nonostante la classifica boccheggi. Il Werder ha perso solo alla ricomparsa col Leverkusen poi ha tirato su la diga e non ha più subito gol battendo Friburgo e Schalke in trasferta e pareggiando col Gladbach in casa. Diverso il percorso degli ospiti che hanno ricominciato con le "martellate" di Gladbach e Bayern. Poi il rocambolesco pareggio col Friburgo in casa e il blitz in casa Wolfsburg.Un'occhiata ai precedenti che ci chiamano a gran voce verso l'overone. Gli ultimi sette in Bundesliga sono finiti 2-1 (per l'una o per l'altra) o 2-2. Soltanto quando è arrivato il quarto di finale di Coppa di Germania, a marzo prima della chiusura, si è concluso 2-0 per il Francoforte.Finalmente riapre un altro Campionato vero: la Primeira Liga portoghese. L'avevamo lasciata col testa a testa Porto-Benfica (un solo punto di distacco). I Dragoes tornano subito in campo, in trasferta con il Famalicao, che aveva chiuso in flessione (una vittoria nelle ultime otto). Il Porto sale al Vila Nova sapendo bene che qualsiasi passo falso dovesse compiere in questa volata di questo terzo di torneo si troverebbe appaiato o superato da un avversario alla sua altezza. Ecco perchè la quota primo tempo/finale del 2 sembra più che interessante.Prima toccherà a Portimonense-Gil Vicente. I padroni di casa sono quelli che segnano di meno e pareggiano di più, per salvarsi dovranno inventarsi follie; gli ospiti praticamente hanno finito il campionato e si barcamenano a distanza da tutti gli obiettivi e/o traguardi. Molto difficile che possa materializzarsi qualcosa di diverso dall'under 2,5.Il terno vale 6,22 volte la posta