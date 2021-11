C'è di tutto un po' in questo turno di Serie A. Ieri è stata la notte (nera...) della Juventus. Oggi vanno in campo Milan e Napoli (con Sassuolo e Lazio rispettivamente) e in più ecco un Roma-Torino che deve dirci molto su due squadre che hanno accelerato.Comincio proprio da quest'ultima, che vivrà anche di importanti assenze giallorosse. Di questa cosa Juric, che in settimana ha ribadito quanto non sia lo Specialone il suo tecnico dei sogni, potrebbe avvantaggiarsi e non poco. Resta il fatto che il nuovo modulo giallorosso porterà dei gol in più (mentre l'odierna assenza di Veretout molta meno copertura). Sarà il gol/over 2,5 che mi aspetto io?Prima di pranzo tornerà in campo il Genoa di Sheva, nell'impegnativa trasferta di Udine. Non è che ne rientrino tanti di quelli che già non c'erano contro la Roma (Criscito, Destro e Caicedo di sicuro fuori); sarà dura da evitare la seconda sconfitta consecutiva. Coprendomi con una multigol vado sulla 1X/multigol 1-2, visto l'esangue attacco rossoblù, anche senza il rigorista.Se il Bologna sarà quello che ha perso in casa contro il Venezia, a Spezia si riprenderà l'intero bottino. Lo ammise anche Zanetti che quella sconfitta Sinisa non l'aveva proprio meritata. Lo Spezia ha dei limiti, il Bologna la spinta che gli procura quello che ho appena detto. La quota del 2 non è alta nè bassa, è giusta.Uno strano ambo di marcatori si' viene una tombola, letteralmente. Escono da Milan-Sassuolo e Napoli-Lazio, big match che non possono finire (e come potrebbero?) 0-0. Al Meazza c'è uno che quando vede rossonero va in gol senza porsi altre domande ed è Berardi. Quattordici in Serie A, uno in Coppa Italia, persino una quaterna e in 78 minuti! D'accordo, nella porta del Milan tornerà Maignan ma sarà la prima volta che se lo troverà davanti e tutti questi particolari li scoprirà dal vivo...Nella sfida del Maradona, nella settimana di Maradona, ha già fatto doppietta in Europa - anche se su rigore - Immobile appena tornato da una sosta che l'ha sottratto anche al Mancini nazionale. Conoscendone la carica e la forza, nulla sarà importante come onorare il Pibe de Oro. Nel suo Tempio. E con la fanfara di Sarri nelle orecchie.e poi