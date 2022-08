Si avvicinano i gironi die le partite si fanno molto ma molto più interessanti. Per esempiolascerà fuori una delle due. E se considerate che gli olandesi si sono appena andati a prendere la Supercoppa in casa Ajax, con una supersonante vittoria (5-3), vuol dire che di spoglie importanti sul campo ne resterà più di qualcuna.E' chiaro che non tutte sono Monaco-Psv, non tutte sono a quel livello. Ma chi di voi avrebbe mai pensato che stasera sarebbe andato in campo chi è andato a battere i campioni del Real Madrid in casa sua? Ovvero lo, che quel match non lo dimenticherà mai più (cosi' come i blancos, che tirarono in porta mille e mille volte ma la palla non ne volle sapere di fare il suo onesto lavoro).Torno alla partita più bella di stasera, Monaco-Psv. Che per il momento hanno messo in vetrina una caratteristica, segnano e fanno segnare. Se cosi' è, difenderanno la loro chance di qualificarsi facendo male all'avversario. E quindi siamo sul gol fatto e finito.All'Estadio da Luzforte di una quota da nettissima favorita. E non potrebbe essere diversamente. Trovo senza dubbio giocabile l'1/1 primo tempo/finale a quell'1,80 che tutto sembra tranne che per poverelli., ben superiore alle squadre finora eliminate dagli sceriffi (Zrinjski e Maribor). Scelgo la combo di casa accoppiata all'under. Qui il non ferirsi troppo può essere la linea di demarcazione per passare il turno.