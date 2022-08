L'ex allenatore del Psg Mauricio Pochettino ha parlato a Infobae:



“È stata un’esperienza positiva. Abbiamo vinto Supercoppa, Coppa di Francia e campionato in un anno e mezzo ma è chiaro che il Psg deve vincere la Champions, se non ci riesci è considerato un fallimento. Ma è un fallimento di 50 anni, non solo della scorsa stagione. Da 10-11 anni il Psg vince in patria e compra giocatori con l’obiettivo di trionfare in Europa. Credo che ce la farà perché ne ha le risorse, ma ci sono fattori che non si possono controllare”.