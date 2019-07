Una marea di partite di Europa League da cui tirare fuori il meglio per questo giovedì. Proviamo con un terno e vediamo cosa ne esce.



Intanto diamo un'occhiata ai risultati dell'andata: Aberdeen-RoPs finì 2-1, Olimpia-Rigas finì 2-3 e Dac-Cracovia finì 1-1. Quindi siamo comunque di fronte a sfide che debbono ancora compiersi del tutto, nessuno è dentro e nessuno è fuori. Anche se l'Olimpia deve vincere con due gol di scarto se no si fa dura.



Le due vittorie in trasferta sotto indicate e la vittoria in casa piacciono molto ai mercati, che indicano quei risultati in evidente discesa di quota.



Il terno, attualmente, sfiorerebbe il sette contro uno.



Ce ne sono altre millecinquecento di Europa League. Fate il vostro gioco. Fatto, ovviamente, di cippettini e stop.



I CONSIGLI DI GIOVEDI':



RoPs-Aberdeen 2 (quota 1,84)



Rigas-Olimpia Ljubljiana 2 (1,86)



Cracovia-FK Dac 1 (2,00)



Il terno vale 6,84 volte la posta