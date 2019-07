Nemmeno su Saturno potrebbe succedere di nuovo. Che la finale di un grande torneo come la Coppa America vedesse la ripetizione di un match giocatosi nei gironi e finito 5-0!!!! Chi pensa che sia uno scherzo ha seguito poco questa manifestazione. Nella quale i padroni di casa debbono incassare il primo gol. Questo la dice lunga sulle chances che Alisson, portiere che ha vinto la Champions a Liverpool, ha di aggiudicarsi il Pallone d'Oro. Dovrà superare i compagni di club Salah e soprattutto Van Dijk (favorito al betting).



Prima però c'è da battere questo Perù che ha spezzato in due il Cile (3-0) in semi. Quote tutte per il Brasile, è chiaro. Io vado sulla tricombo con Alisson ancora vergine.



Tempo di finalissima per le Ragazze Mondiali. Usa e Olanda arrivano a meritarsela ampiamente. Ma anche qui le quote sono tutte dalla stessa parte, quella delle Campionesse statunitensi. Avranno da far valere il fatto di non aver giocato i supplementari al contrario delle arancioni, che hanno sudato gli stramassimi con la Svezia. Tricombo senza gol per chi perde anche qui.



PS Chiudere senza una nota per le nostre Azzurre sarebbe una bestemmia.



Avete saputo farvi amare dal primo all'ultimo minuto.



I CONSIGLI DI DOMENICA



Copa America Brasile-Peru 1/over 1,5/no gol (quota 2,45)



Mondiali Femminili Usa-Olanda 1/over 1,5/no gol (3,15)







L'ambo vale 7,71 volte la posta