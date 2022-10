In sei anni sei che mi leggete quia. Se è successo, bah. Ma questa volta mi piace proprio, se vogliamo il piolo che ritengo più complicato è proprio quello italiano, partiamo da li'. Venezia-Frosinone: i ciociari sono quinti a tre punti dalla vetta, i lagunari sono sette punti sotto ai nemici odierni, avendo messo in atto una partenza ben più che deludente. Ilnon ha ancora pareggiato ed ha una difesa seconda soltanto a quella dellacapolista. E ha segnato più del doppio delle reti subite. I padroni di casa sono mosci anzichèno, proveranno a tirarsi su oggi ma non sarà una cosetta facile facile. Il 2 mi piace.Certo, non mi piace come mi fa impazzire quello in Premier League, tra. Anche se Roberto De Zerbi non ha ancora vinto la sua prima sfida inglese ma sarà il caso di sottolineare che ha esordito pareggiando contro il Liverpool (3-3!) e poi perdendo in casa contro il Tottenham di Antonio Conte. Non certo squadrette. Eccola la grande occasione per i primi tre punti della stagione: il Brentford non sembra che poter fare spazio a un rivale più forte.intavola un match che sembra ancora più difficile per i padroni di casa. Che albergano al terzultimo posto di Bundesliga con dietro le spalle soltanto due "piccole". L'Hoffenheim è in frenata, due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre. Ma la squadra ha decisamente le forze per ripartire da qui.Tre 2 sulla schedina del venerdì. Che ne dite?Venezia-Frosinone 2 (quota 2,55)Brentford-Brighton 2 (2,35)Schalke-Hoffenheim 2 (2,00)Terno da 11,9 volte la posta