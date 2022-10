Che verrebbero comunque bei soldi. Romane in campo,Squadra vera, da primi posti della Liga, con Manuel Pellegrini che ha dimostrato di conoscere a menadito il gioco dello Special One, vincendo un match in cui era andato sotto.Lui e Smalling avevano anche spazzato per terra finora, fare a meno dell'argentino Dio solo sa per quanto e ritrovarlo addirittura senza aver giocato il Mondiale mette i brividi. Nel Betis mancherà il loro Dybala, Fekir, ma la quota parziale/finale non si può leggere lo stesso da quanto è alta.Ma la Lazio vista tra Sturm e Firenze ha confermato che non tutto è Immobile. Anzi, molto si muove, quest'anno la giocata che farei in questo momento è che arriverà senza dubbio tra le prime quattro e la ritroveremo in Champions LeagueNel gruppo dei biancocelesti, dove tutto è ancora inamovibile a quota quattro, anche nell'altro campo si muoverà qualcosa di importante. Tra Feyenoord e Midtjylland non si metteranno di mezzo campi sintetici o altre amenità.Parziale/finale come piovesse. O anche se piovesse.Betis-Roma parziale/finale 1/1 (quota 4,15)Lazio-Sturm Graz parziale/finale 1/1 (2,05)Feyenoord-Midtjylland parziale/finale 1/1 (2,25)Terno da 19,1 volte la posta