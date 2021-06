Portogallo-Germania mi dà una indicazione forte. Seguitemi e vediamo se siamo della stessa idea. I tedeschi hanno perso la prima contro la Francia e potrebbero essere loro a restare col cerino acceso in mano, nel girone di fuoco. Ma c'è un ma... Se pareggiassero questa e vincessero poi quella contro l'Ungheria - risultato da ritenersi scontato o quasi - sarebbero certamente tra le migliori terze, con quattro punti. Il Portogallo invece ha vinto la prima, in maniera stentata ma lo ha fatto: un punto in questa lo tirerebbe fuori dalle schermaglie del girone, prima di quella che diventerebbe una sorta di amichevole per il primo posto, con la Francia. Ecco perchè Portogallo-Germania potrebbe durare un tempo: nel secondo le schermaglie vere potrebbero spegnersi presto. E' una mia idea, non altro. Magari fanno a schiaffi dal primo al novantottesimo, chissà. Comunque a 3,40 l'acciuffo alla grande, la quota della X.Gli altri caposaldi del terno, come dicevo, sono due marcatori (non primi marcatori, mi raccomando)., apparso fosforescente nella prestazione con i panzern. Non ha importanza che gliela abbiano annullata, resterà tra le reti più belle lo stesso.E qui entriamo nel campo delle sorprese. Perchè la Polonia è nettamente sfavorita contro la Spagna. E perchè ha perso la prima contro la Slovacchia. Ma la quota di quello che resta il giocatore che ne ha fatti di più nella stagione è 3,50. E a quella cifra monsieur Lewandowski non può stare nemmeno se gioca contro i marziani nel campetto vicino casa.Ovvio che quest'ultima è una prova di coraggio. Chi non se la sentisse potrebbe andare sull'ambo. Anche quello vale la candela (a 6,69).