L'ultimo week-end calcistico? Un massacro. Di tutto e di più, avranno vinto in dodici nel mondo. Vediamo se oggi si rimette tutto a posto. Ho studiato come fossi un liceale e in fondo in fondo i risultati (doppi questa volta) non mi dispiacciono., finalmente vittorioso ieri. Il rischio si tocca con mano anche perchè le recenti esibizioni (con o senza Immobile, Lookman e Hojlund) non sono state al bacio. Escludo che queste due se la giochino abbottonate. Se togliamo le ultime due, una contro l'altra è sempre un florilegio di gol.Non mi capacito di una quota cosi' alta: squadre che in Bundesliga sono abituate a fare spesso ciò che vogliono, perchè offrirci il gol a una quota che rasenta la pari? Non me la faccio proporre due volte.. Basti scorgere le ultime giocate in Ligue 1 e in Coppa per accorgersi che, quando escono, i no-gol sono incidenti di percorso e stop.. In più i londinesi arrivano dal no-gol vincente contro gli assi di Guardiola, troppo semplice prevedere la gragnuola di qua e di là.. Nella Coppa del Mondo Fifa per club a Rabat (Marocco) va solo tesa la mano per raccoglierlo? Penso proprio di si' e infatti procedo con l'1/1 parziale/finale, tra Real Madrid e Al Hilal.E fin qui tutto bene. Apriamo un discorso ternetto con l'unico marcatore della settimana, Dybala: all'andata decise dal dischetto Roma-Lecce però usci' infortunato, vuole replicare il discorso ma solo nella prima parte.Due vittorie in trasferta in Premier League, vediamo se si riescono a centrare: quella del Wolverhampton a Southampton e quella del Newcastle a Bournemouth. Proviamo ad esorcizzare l'ultimo fine-settimana. Ricordo che potete anche prendere un'ideuzza tra le tante. Si copia d'accordo ma qui non è compito in classe!e poi