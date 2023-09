Tutte in pista le grandi italiane che saranno poi impegnate in Champions League ma per un motivo o per l'altro le quote non mi convincono. L'Inter per esempio ne ha una troppo bassa a Salerno; le altre le lascio a chi le "sente" più di me. Anche perchè ho studiato una cinquina che mi va a genio senza Italia e allora perchè no?



La quota del sabato europeo potrebbe essere quella del Monaco, impegnato in casa contro il Marsiglia del nostro Gattuso (allora un po' di tricolore c'è!). I due rigori sbagliati contro il Nizza da Balogun sono costati carissimi ed è arrivata una sconfitta immeritata; oggi può arrivare il giusto risarcimento contro un avversario che deve rifondarsi. E non sembra il giorno e il posto più semplice per farlo. Per il PSG viene intavolato forse il rivale più comodo, il Clermont. Che nelle ultime volte è stato sepolto con quindici gol prima di andare a vincere a Parigi la più recente per tre a due. Vendetta tremenda vendetta che si accompagna a un quotone reale.

Monaco-Marsiglia 1 (2,40)

; l'altro potrebbe spuntare dai piedi dello Stoccarda a Colonia. Ma qui ci si deve parare con la doppia esterna senza farsi male.Si chiude con ildel Pep che, appena sconfitto in Carabao Cup dal Newcastle, avrà l'acquolina in bocca. Si prepari il Wolverhampton a vivere un pomeriggio movimentato, anche se in casa propria.Clermont-PSG 2/over (2,00)Mainz-Bayer Leverkusen 2 (1,55)Colonia-Stoccarda X2 (1,44)Wolverhampton-Manchester City 2 (1,32)Cinquina da 14,1 volte la posta escluso bonus