Base per altezza. La base è quella che mi attizza di più, a quelle quota la quaterna vola subito a tredici contro uno e sarebbe un sabato italiano con i controfiocchettoni; l'altezza è un terno che è quasi un raddoppio molto molto molto rimforzato, visto che sale a quasi quattro contro uno. Fermo restando che mi piacciono entrambe ma tanti voi si spingono decisamente più volentieri verso quote più basse e me le chiedono. A vobis.Juventus-Udinese comanda tutto. Dopo la Supercoppa ed Udinese-Atalanta finita 2-6 mi sembra più che naturale. Ovvio che nel risultato dei friulani ci siano entrate le assenze e soprattutto lo stato di forma per i pochi allenamenti dovuti ai contagi, ora sarà migliorata la vicenda ma non so di quanto, l'over 2,5 mi sembra ben pagato.In Premier League si riparte dal Manchester United, impegnato in casa dell'Aston Villa (le ultime tre nel loro stadio sono stati tre over e mi pare conseguenziale che arrivando una squadra che deve risalire a tutti i costi... ).Sempre in Premier League un match dove un punto è come ne valesse mezzo mentre tre sarebbero da bottiglie di champagne: Newcastle e Watford saranno implicatissime nella lotta sul fondo fino a conclusione del torneo (a meno che i primi non facciano un mercato da sceicchi, cosa anche possibile) e quindi c'è poco da difendere.Il quotone ma quotone davvero è in Bundesliga, dove il Lipsia, tornato a piacere di recente, va a risolvere la pratica Stoccarda. Gli ultimi cinque scontri diretti sono stati cinque successi del Lipsia, quando incontra l'avversario odierno non c'è altro risultato che spunti. E la quota mi sembra da prendersi al volo.Una rapida occhiata alle tre di chi vuol provare a stare su quote più basse, a stare su raddoppi molto panciuti o giù di li'. Sampdoria-Torino vale di suo: Gabbiadini è diventato un cecchino fallendo solo l'ultima a Napoli, il Torino visto con la Viola ha fatto innamorare. Che segnino entrambe sembra andare direttamente verso la quadra. Altra in Serie A è Salernitana-Lazio, prima consorelle e adesso divise da una voglia matta di prendersi i tre punti. Sfida al calor bianco nella quale la cazzimma potrebbe anche restringere le differenze di campo. Chiusura con l'over tra Gladbach e Bayer. Se escono meno di tre reti da questa mi cucino una sedia del tavolo con le verze!Ps Risparmiatevi la settina, prenderne una sarebbe come imbracciare un motorino e sfidare Valentino Rossi...E poi