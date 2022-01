I primi contatti sono andati in scena qualche settimana fa ma Stefano Sensi non era convinto di lasciare l’Inter e così aveva detto no a priori al tentativo della Sampdoria, che nonostante tutto non si è fermata al primo rifiuto da parte del centrocampista nerazzurro. Il corteggiamento blucerchiato va avanti, così come i dialoghi con l’Inter, e nel frattempo Sensi sta maturando sempre più l’idea di lasciare Milano per andare a giocare con maggiore continuità.



LA SAMP CI PROVA - E allora ecco che l’ipotesi Sampdoria prende nuovamente forma, con il calciatore che inizia a pensarci seriamente, dopo i colloqui con Inzaghi e la sempre più ferma consapevolezza che una nuova esperienza possa aiutarlo a mettersi nuovamente in mostra. La Sampdoria ci prova con forza, l’Inter promuove il trasferimento in Liguria, Sensi ci pensa.